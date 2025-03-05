Beşiktaş'tan kadın taraftarlara jest!

Beşiktaş, yaptığı duyuruda 8 Mart Cumartesi ve 9 Mart Pazar günkü voleybol ve basketboldaki derbi karşılaşmalarının kadın taraftarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan kadın taraftarlara jest!
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05 Mart 2025 11:25
Beşiktaş, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir jestle kadın taraftarlarını derbi maçlara davet etti.

Yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Kadın Voleybol Takımımızın Galatasaray Daikin ile 8 Mart Cumartesi, Kadın Basketbol Takımımızın ise Fenerbahçe Opet ile 9 Mart Pazar günü oynayacağı maçlar, tüm kadın taraftarlarımıza ücretsiz olacak. Kadın taraftarlarımızı Akatlar'a bekliyoruz!"ifadelerine yer verildi.
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