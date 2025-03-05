Beşiktaş'tan kadın taraftarlara jest!

Beşiktaş, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir jestle kadın taraftarlarını derbi maçlara davet etti.
Yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Kadın Voleybol Takımımızın Galatasaray Daikin ile 8 Mart Cumartesi, Kadın Basketbol Takımımızın ise Fenerbahçe Opet ile 9 Mart Pazar günü oynayacağı maçlar, tüm kadın taraftarlarımıza ücretsiz olacak. Kadın taraftarlarımızı Akatlar'a bekliyoruz!"ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Kadın Voleybol Takımımızın Galatasaray Daikin ile 8 Mart Cumartesi, Kadın Basketbol Takımımızın ise Fenerbahçe Opet ile 9 Mart Pazar günü oynayacağı maçlar, tüm kadın taraftarlarımıza ücretsiz olacak. Kadın taraftarlarımızı Akatlar'a bekliyoruz!"ifadelerine yer verildi.
Dünya Kadınlar Günü'ne Özel, Derbiler Kadın Taraftarlarımıza Ücretsiz! 🖤🤍
Kadın Voleybol Takımımızın 8 Mart Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray Daikin maçı ve Kadın Basketbol Takımımızın 9 Mart Pazar günü Fenerbahçe Opet ile oynayacağı karşılaşma için tüm kadın… pic.twitter.com/SLklWC1aaC
— Beşiktaş Voleybol (@Voleybol_BJK) March 4, 2025