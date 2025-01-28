Beşiktaş'tan gençlik hamlesi: Valentin Barco

Beşiktaş, bonservisi Brighton'da bulunan ve Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Valentin Barco ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan gençlik hamlesi: Valentin Barco
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28 Ocak 2025 22:39
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Brighton'ın 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco ile ilgileniyor.

Haberde, oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Portekiz devi Benfica olduğu yazıldı.

PORTO DA HAREKETE GEÇEBİLİR

Öte yandan oyuncunun daha önce iptal olan Porto transferine rağmen, Porto'nun da yeniden harekete geçeceği aktarıldı.

SON İDMANDA YER ALMADI

Valentin Barco, Sevilla'da kiralık olarak forma giyiyor. Arjantinli sol bek, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.

BU SEZON BARCO

Barco, bu sezon Sevilla'da 9 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.  

 
 

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