Beşiktaş'tan gençlik hamlesi: Valentin Barco

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Brighton'ın 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco ile ilgileniyor.
Haberde, oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Portekiz devi Benfica olduğu yazıldı.
PORTO DA HAREKETE GEÇEBİLİR
Öte yandan oyuncunun daha önce iptal olan Porto transferine rağmen, Porto'nun da yeniden harekete geçeceği aktarıldı.
SON İDMANDA YER ALMADI
Valentin Barco, Sevilla'da kiralık olarak forma giyiyor. Arjantinli sol bek, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.
BU SEZON BARCO
Barco, bu sezon Sevilla'da 9 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Brighton'ın 20 yaşındaki sol beki Valentin Barco ile ilgileniyor.
Haberde, oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Portekiz devi Benfica olduğu yazıldı.
PORTO DA HAREKETE GEÇEBİLİR
Öte yandan oyuncunun daha önce iptal olan Porto transferine rağmen, Porto'nun da yeniden harekete geçeceği aktarıldı.
SON İDMANDA YER ALMADI
Valentin Barco, Sevilla'da kiralık olarak forma giyiyor. Arjantinli sol bek, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.
BU SEZON BARCO
Barco, bu sezon Sevilla'da 9 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.