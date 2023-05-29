Beşiktaş'tan Fabio Borini'ye teklif

Fatih Karagümrük ile bu sezona damga vuran bir performans sergileyen İtalyan golcü Fabio Borini için Beşiktaş, kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Fabio Borini'ye teklif
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29 Mayıs 2023 08:39
Beşiktaş, Karagümrük'le sözleşmesi biten İtalyan yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Siyah-beyazlılar, Karagümrük'le sözleşmesi biten Borini'yi maddi konularda anlaşma sağlanması halinde 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlamayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamanın hayallerini kuran yıldız futbolcu kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Borini'yi beğendiği ve transferine sıcak baktığı ifade edildi.

İtalyan oyuncunun kadroya katılması halinde Cenk Tosun ve Aboubakar'ın ileri ikilide birlikte oynama şansı yakalayacakları da belirtildi. 

 
 

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