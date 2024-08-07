Beşiktaş'tan ayrılan Rebic'e talip çıktı!

La Liga ekibi Getafe, Beşiktaş'tan ayrılan Ante Rebic ile ilgileniyor.

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Beşiktaş'tan ayrılan Rebic'e talip çıktı!
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07 Ağustos 2024 20:54
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ante Rebic'e talip çıktı.

İspanyol yayın organı Fichajes'te yer alan habere göre; Getafe, yeni adresi merak konusu olan Hırvat futbolcu ile ilgileniyor.

FAYDALI OLABİLİR

Haberde oyuncunun mali açıdan sıkıntı yaratmayacağı ve bu da kulüp için faydalı bir transfer olabileceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ante Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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