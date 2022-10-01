Beşiktaş'tan 26 sayı fark

Beşiktaş, 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol'u 101-75 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan Çalap
Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi , Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4
Beşiktaş: Dana Evans 30, Melek Uzunoğlu 12, Yağmur Taşar 11, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram, Taya Reimer 16, Zeynep Can 2, İnci Güçlü 6, Nihan Dabakoğlu 6, Mia Drasicevic 3
1. Periyot: 20-37
Devre: 35-48
3. Periyot: 58-84
Salon: Kadir Has
Hakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan Çalap
Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi , Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4
Beşiktaş: Dana Evans 30, Melek Uzunoğlu 12, Yağmur Taşar 11, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram, Taya Reimer 16, Zeynep Can 2, İnci Güçlü 6, Nihan Dabakoğlu 6, Mia Drasicevic 3
1. Periyot: 20-37
Devre: 35-48
3. Periyot: 58-84
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