06 Temmuz
KFUM-Bryne
15:30
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
15:30
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
15:30
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
06 Temmuz
AC Horsens-Silkeborg
13:00
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
14:30
06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
16:00
06 Temmuz
AGF-OB
16:00
06 Temmuz
TSG Salach-FC Heidenheim
16:30
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
17:00
06 Temmuz
GW Firrel-St. Pauli
17:00
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
19:30
06 Temmuz
Austin FC-Los Angeles FC
0-0ERT
07 Temmuz
Seattle-Columbus Crew
00:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
06 Temmuz
FF Jaro-IFK Mariehamn
16:00
06 Temmuz
Haka-FC Inter Turku
18:30
06 Temmuz
Ferroviaria-Vila Nova
22:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Novorizontino
00:30
06 Temmuz
Halmstads BK-AIK
15:00
06 Temmuz
IFK Goeteborg-Sirius
15:00
06 Temmuz
Djurgaarden-Degerfors
17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Beşiktaş'ta zirve ve final hazırlığı

Transfer sezonuna iddialı giren Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda da yenileme çalışmalarına başladı. Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapacak statta doğal-sentetik karışımı çim kullanılıyor.

calendar 06 Temmuz 2025 12:27
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta zirve ve final hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son yıllarda ligde taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve bu sezon zirvede olmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, hızlı gelişen transfer operasyonlarının ardından statta da yenileme ve bakım çalışmalarına başladı.

Tüpraş Stadı'ndaki bakım çalışmalarında çim serme işlemine geçildi. Support In Sport Pitches (SIS) firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda sentetik-doğal karışımı hibrit uygulaması kuruluyor. Birçok konsere de ev sahipliği yapan statta zemin korumaya yönelik de bir işlem yapılacak.

İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Siyah-Beyazlılar kendi sahasındaki ilk resmi maçı 24 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde oynayacak. Yenileme çalışmalarının sezon açılışına yetiştirilmesi hedefleniyor.

AVRUPA LİGİ FİNALİNE SAHNE OLACAK

2026 yılında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Tüpraş Park'ın modernizasyonu kısa süre içinde tamamlanacak.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.