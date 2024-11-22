Beşiktaş'ta yeniden zorlu maraton başlıyor

Beşiktaş, milli aranın ardından ilk maçında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.
Siyah-beyazlılar bu maçın ardından ise Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların iç sahada oynaması gerek bu maç güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınmıştı.
Beşiktaş dönüşünde ise 2 Aralık Pazartesi günü Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş, Hatayspor maçının ardından ise 7 Aralık Cumartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Avrupa Ligi'ndeki Maccabi maçının tarafsız sahaya alınması nedeniyle Beşiktaş bu süreçte fazladan bir yurt dışı seyahati yapmış olacak.
ÜST ÜSTE DEPLASMANA ÇIKACAK
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından ise yine peş peşe deplasmanlara çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde önce Norveç'te Bodo/Glimt'e konuk olacak.
Dönüşünde ise Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçıyla birlikte başlayacak zorlu periyoda dikkat çekerken öğrencilerinden bu dönemde ekstra motivasyonla sahada olmalarını istedi.
Siyah-beyazlılar bu maçın ardından ise Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların iç sahada oynaması gerek bu maç güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınmıştı.
Beşiktaş dönüşünde ise 2 Aralık Pazartesi günü Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş, Hatayspor maçının ardından ise 7 Aralık Cumartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Avrupa Ligi'ndeki Maccabi maçının tarafsız sahaya alınması nedeniyle Beşiktaş bu süreçte fazladan bir yurt dışı seyahati yapmış olacak.
ÜST ÜSTE DEPLASMANA ÇIKACAK
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından ise yine peş peşe deplasmanlara çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde önce Norveç'te Bodo/Glimt'e konuk olacak.
Dönüşünde ise Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçıyla birlikte başlayacak zorlu periyoda dikkat çekerken öğrencilerinden bu dönemde ekstra motivasyonla sahada olmalarını istedi.