Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı.



Kayserispor, 38. dakikada Mame Thiam'ın kafa golüyle öne geçti. Beşiktaş, bu gole 45. dakikada Cyle Larin'in kafa golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



71. dakikada etkili bir kontratağa çıkan Kayserispor, Mame Thiam'ın ikinci golüyle yeniden öne geçti. Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin 84. dakikadaki golüyle skora eşitliği getirdi.



Michy Batshuayi, 89. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Batshuayi'nin 2 golünde asisti yapan Güven Yalçın, 90+5'te skoru perçinleyen golü attı.



5 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti. İstanbul takımlarına karşı 5 maç sonra kaybeden Kayserispor, 19 puanda kaldı.



Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise evinde Gaziantep ile karşılaşacak.



BEŞİKTAŞ'TA KONTROL KARAVELİ VE TOPRAKTEPE'DE



Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlı takım, altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetiminde sahada yer aldı. Karaveli'nin yanı sıra takımın eski oyuncularından Serdar Topraktepe de yardımcı antrenör olarak kulübede bulundu.



ÖNDER KARAVELİ'DEN 7 FARKLI TERCİH



Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı. Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.



Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu.



Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.



Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu.



MIRALEM PJANIC 2 MAÇ SONRA 11'DE



Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic iki maç sonra bu şansı yakaladı. Kasımpaşa maçında yedek kalan Pjanic, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında da forma giyememişti.



BEŞİKTAŞ'TA 3 CEZALI, 4 SAKAT



Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Üç cezalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı ekipte daha önce de Fabrice NSakala kadro dışı bırakılmıştı.



GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODA



Sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı. Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı. Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.



TRİBÜNLER DOLDU



Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ı Yukatel Kayserispor karşısında taraftarları yalnız bırakmadı. Son dönemde tribünleri boş bırakan siyah-beyazlılar, ligin 16. haftasındaki mücadeleye büyük ilgi gösterdi.



Kulüp yönetiminin Yukatel Kayserispor maçına özel tüm kategorilerde yüzde 50 indirim uygulamasıyla taraftarlar Vodafone Park tribünlerini doldurdu. Taraftarlar maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Taraftarlar özellikle genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'ya özel ilgi gösterdi ve iki oyuncuyu beraber tribünlere davet etti.



Oyuncuları tek tek tribüne çağıran siyah-beyazlılar ayrıca "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratı yaptı.



BEŞİKTAŞ MAÇA COŞKULU BAŞLADI



Beşiktaş, ikinci yarıya tempolu ve istekli başladı. İlk dakikalarda Kayserispor'a oyun üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş, kaptırdığı toplarda da çok oyuncuyla şok pres yaparak topu yeniden kazanmayı denedi. Konuk Kayserispor ise kontrataklarla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkarak pozisyonlar aradı.



Beşiktaş, maçın ilk tehlikeli atağını 25. dakikada yakaladı. Larin'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı. 7 dakika sonra bu kez Batshuayi sert vurdu, kaleci Lung topu kornere çelmeyi başardı.



MAME THIAM PERDEYİ AÇTI



Kayserispor, 38. dakikada düzenlediği kontratakla golü buldu.



Onur Bulut'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mame Thiam, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



ARKA DİREK; CYLE LARIN



Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala Cyle Larin ile skoru eşitlemeyi başardı.



Serdar Saatçı'nin ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Cyle Larin, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



BEŞİKTAŞ, İKİNCİ 45'E BASKILI BAŞLADI



Beşiktaş, ikinci yarıya daha baskın başlayan taraf oldu. Kayserispor'u yarı alanına hapseden Beşiktaş, çok adamla yüklenmeye başladı.



Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal ile kanatları iyi kullanan Beşiktaş, ceza sahasına sık sık ortalar yapmaya başladı. Üst üste ortalardan sonuöç alamayan Beşiktaş, 60. dakikadan sonra merkezi daha çok kullandı. Bu dakikalarda Beşiktaş, 66'da Batshuayi ile öneml bir fırsattan yararlanamadı.



MAME THIAM İKİNCİ KEZ SAHNEDE



İkinci yarıda Beşiktaş yarı alanında hiç görünmeyen Kayserispor, 71. dakikada Mame Thiam ile yeniden öne geçti.



Hızlı gelişen atakta Ramazan Civelek'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ yerden ceza alanına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Mame Thiam, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



GÜVEN OYUNA GİRİP KADERİ DEĞİŞTİRDİ



Beşiktaş'ta gol öncesi topu kaptıran Cyle Larin, Vodafone Park'ta ıslıklandı. Bu tepki üzerine Cyle Larin kenara geldi ve yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Güven Yalçın, oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştiren isim oldu.



Beşiktaş, 84. dakikada Güven Yalçın'ın asisti ve Batshuayi'nin golüyle skoru eşitledi.



Güven Yalçın'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Michy Batshuayi'nin hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Silviu Lung'un yanından ağlarla buluştu.



YİNE GÜVEN, YİNE BATSHUAYİ



89'da yine Güven Yalçın asisti yaptı, golü yine Batshuayi attı.



Hızlı gelişen atakta Güven'in pasıyla topla buluşan Batshuayi ilerleyerek ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



GÜVEN BU KEZ SKORU BELİRLEDİ



6 dakika uzayan maçta Kayserispor tüm riskleri alarak hücum etmeye başladı. Beşiktaş'ı 2 asistiyle geri döndüren Güven Yalçın, bu riskli oyunu cezalandırdı ve maçın skorunu belirleyen golü attı.



Michy Batshuayi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Güven Yalçın'ın hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Lung'un solundan ağlarla buluştu.



48 GÜN SONRA YENİDEN GALİBİYET



Bu golden sonra hakem Ali Şansalan maçı bitiren düdüğünü çaldı ve Beşiktaş Süper Lig'de 5 hafta ve 48 günün ardından yeniden kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Rıdvan Yılmaz tek dokunuşla topu içeri çevirdi. Kaleye yönelen topu kaleci Lung, son anda kornere çeldi.

51. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi altı pas üzerinde topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2

73. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa Vida kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top arka direkten dönerek Güven Yalçın'a çarpıp auta çıktı.

84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan (Dk. 90+3 Mehmet Topal), Pjanic, Atiba (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal, Larin (Dk. 74 Güven Yalçın), Batshuayi

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 43 Ramazan Civelek), Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Campanharo (Dk. 90+2 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+2 Mane), Kemen (Dk. 62 Attamah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 62 Cardoso)

Goller: Dk. 38 ve Dk. 71 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Larin, Dk. 84 ve Dk. 90 Batshuayi, Dk. 90+6 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Onur Bulut, Dk. 46 İbrahim Akdağ, DKk. 85 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 35 Serdar Saatçı, Dk. 64 Larin, Dk. 76 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)









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