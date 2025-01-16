Beşiktaş'ta veda ihtimali: Cher Ndour

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Cher Ndour ile yollarını ayırabilir.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta veda ihtimali: Cher Ndour
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16 Ocak 2025 19:13
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük bir merakla bekleniyor.

AYRILIK İHTİMALİ

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan Cher Ndour için de ayrılık ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi, yabancı kontenjanı ve orta sahadaki kalabalık nedeniyle Ndour ile devre arasında yollarını ayırabilir.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olmasının ardından Ndour'un geleceğinin de netlik kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu için yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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