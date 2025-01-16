Beşiktaş'ta veda ihtimali: Cher Ndour

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük bir merakla bekleniyor.
AYRILIK İHTİMALİ
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan Cher Ndour için de ayrılık ihtimali olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş Yönetimi, yabancı kontenjanı ve orta sahadaki kalabalık nedeniyle Ndour ile devre arasında yollarını ayırabilir.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olmasının ardından Ndour'un geleceğinin de netlik kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu için yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Siyah-beyazlılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük bir merakla bekleniyor.
AYRILIK İHTİMALİ
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan Cher Ndour için de ayrılık ihtimali olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş Yönetimi, yabancı kontenjanı ve orta sahadaki kalabalık nedeniyle Ndour ile devre arasında yollarını ayırabilir.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olmasının ardından Ndour'un geleceğinin de netlik kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu için yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.