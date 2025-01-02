Beşiktaş'ta Sven Mislintat tamam

Serdal Adalı'nın kendisinden büyük işler beklediği ve inandığı scout ekibinin lideri Sven Mislintat ile görüşmeler yapıldı ve karşılıklı eller sıkışıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Sven Mislintat tamam
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02 Ocak 2025 12:31
Son güncelleme 02 Ocak 2025 12:47
Beşıktaş'ta başkan Serdal Adalı, Bundesliga takımlarından Dortmund'un scout ekibinin başında yer alan Sven Mislintat ile anlaştı.

ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK ÇIKMAZSA...

Çok büyük bir aksilik çıkmazsa Beşiktaş'ın başına teknik direktörü Sergen Yalçın, Scout sorumlusu olarak da Sven Mislintat geçecek.

BERABER BÜYÜK PLANLAR YAPACAKLAR

Yalçın ve Mislintat beraber büyük planlar yapacak. Mislintat özellikle genç ve rotasyonda Beşiktaş'ı güçlü tutacak dinamik oyuncular üzerinde duracak.   

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