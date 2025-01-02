Beşıktaş'ta başkan Serdal Adalı, Bundesliga takımlarından Dortmund'un scout ekibinin başında yer alan Sven Mislintat ile anlaştı.
ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK ÇIKMAZSA...
Çok büyük bir aksilik çıkmazsa Beşiktaş'ın başına teknik direktörü Sergen Yalçın, Scout sorumlusu olarak da Sven Mislintat geçecek.
BERABER BÜYÜK PLANLAR YAPACAKLAR
Yalçın ve Mislintat beraber büyük planlar yapacak. Mislintat özellikle genç ve rotasyonda Beşiktaş'ı güçlü tutacak dinamik oyuncular üzerinde duracak.
ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK ÇIKMAZSA...
Çok büyük bir aksilik çıkmazsa Beşiktaş'ın başına teknik direktörü Sergen Yalçın, Scout sorumlusu olarak da Sven Mislintat geçecek.
BERABER BÜYÜK PLANLAR YAPACAKLAR
Yalçın ve Mislintat beraber büyük planlar yapacak. Mislintat özellikle genç ve rotasyonda Beşiktaş'ı güçlü tutacak dinamik oyuncular üzerinde duracak.