Beşiktaş'ta stadyumda idman kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, iç saha maçlarından önce bir antrenmanı stadyumda yapma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcının bu isteği yönetim tarafından olumlu karşılandı.
Portekizli hocanın oyuncularını maçın atmosferine daha iyi hazırlamak için böyle bir uygulamaya gittiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın bugün gerçekleştireceği antrenman Tüpraş Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak. İdman, taraftara ve medya mensuplarına kapalı olacak.
Portekizli hocanın oyuncularını maçın atmosferine daha iyi hazırlamak için böyle bir uygulamaya gittiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın bugün gerçekleştireceği antrenman Tüpraş Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak. İdman, taraftara ve medya mensuplarına kapalı olacak.