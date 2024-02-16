Beşiktaş'ta stadyumda idman kararı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un, iç saha maçlarından önce bir antrenmanı stadyumda yapma talebi, yönetim tarafından kabul edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta stadyumda idman kararı
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16 Şubat 2024 12:19
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, iç saha maçlarından önce bir antrenmanı stadyumda yapma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcının bu isteği yönetim tarafından olumlu karşılandı.

Portekizli hocanın oyuncularını maçın atmosferine daha iyi hazırlamak için böyle bir uygulamaya gittiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştireceği antrenman Tüpraş Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak. İdman, taraftara ve medya mensuplarına kapalı olacak. 

 
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