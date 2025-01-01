Beşiktaş'ta sol beke 2 yıldız aday!

Arthur Masuaku ile yollarını devre arasında ayırmayı düşünen Beşiktaş, sol bek mevkisi için gündeme 2 sürpriz isim aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta sol beke 2 yıldız aday!
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01 Ocak 2025 09:58
Ara transfer döneminde Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta iki sürpriz isim öne çıktı.

Siyah beyazlılar Lyon'dan 32 yaşındaki Alejandro Tagliafico ve Tottenham forması giyen 28 yaşındaki Ola Sergio Reguilon ile ilgileniyor.

GÖRÜŞME HAFTAYA

Bunun nedeni de son dönemde sergilediği performans sonrasında taraftarlar tarafından ıslıklanan Arthur Masuaku'yla yolların ayrılacak olması... Yeni yönetimin bu bölgeye belirlediği ilk isim ise; Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico... Fransız ekibi mali durumdan dolayı bazı oyuncularını satmak durumunda... Beşiktaş'ın da bu fırsattan yararlanmak istediği ve önümüzdeki hafta içi Fransa'ya çıkarma yapılarak hem oyuncuyla hem de kulübü ile görüşme kararı alındı.

STOPER DE OYNUYOR

Ana mevkii sol bek Tagliafico stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. 2022'de Ajax'tan Lyon'a 4.2 milyon euroya gelen tangocu, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 golü var.

BİR DİĞER ADAY REGUILON

Takvim'in haberine göre menajerlerin, Tottenham'ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon'u Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin bu öneriye şu an cevap vermediği ve transferde kararı yeni gelecek teknik adama bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

KONTRATI SONA ERECEK

Son 3 sezonu kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da geçiren 28 yaşındaki sol bekin de daha çok oynamak için Tottenham'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Tottenham ile 2 maça çıkan deneyimli sol bekin Ada ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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