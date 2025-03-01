Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy üçüncü golünü attı

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Kayserispor karşısında son dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki üçüncü golüne ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy üçüncü golünü attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 23:39

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti. 

Son dakikada Ernest Muçi'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, 90+7. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.

Geçen hafta da Eyüpspor deplasmanında golünü atan Semih, bu sezonki ilk golünü ise Göztepe'ye atmıştı.

Genç golcü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek golünü ise Malmö ağlarına göndermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery