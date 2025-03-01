Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
Son dakikada Ernest Muçi'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, 90+7. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.
Geçen hafta da Eyüpspor deplasmanında golünü atan Semih, bu sezonki ilk golünü ise Göztepe'ye atmıştı.
Genç golcü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek golünü ise Malmö ağlarına göndermişti.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy üçüncü golünü attı
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Kayserispor karşısında son dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki üçüncü golüne ulaştı.
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01 Mart 2025 23:39
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
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