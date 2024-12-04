Beşiktaş'ta seçim kararının perde arkası

Beşiktaş'ta yaşanan yönetim krizi salı günü farklı bir boyuta taşındı. Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası koltuğa oturan Hüseyin Yücel salı günü yönetim kurulunu topladı. Saat 14.00'te başlayan toplantıdan olağanüstü seçimli kongre kararı çıktı. Siyahbeyazlılar 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek ve kongreye kadar takımın başında Serdar Topraktepe kalacak.
3 Aralık 2023'te yapılan seçimin üstünden bir yıl geçmişken bir kez daha olağanüstü kongre yaşayacak Beşiktaş'ın yönetim kurulunda neler oldu, işte o detaylar:
KAAN ŞAKUL İSTİFA ETMEDİ
Yönetim Kurulu toplantısı öncesi arka planda Genel Sekreter Kaan Şakul'un istifası konuşuldu. Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısının ardından hedefteki isimlerden biri haline gelen Şakul'un istifası gündemdeydi. Hatta kurulların da bunun olması gerektiği yönünde tavsiye ilettiği aktarıldı ancak Kaan Şakul buna yanaşmadı. Toplantıda bu konuda çözüm bulunamadı. Şakul'a destek veren 4-5 yöneticinin olduğu, istifa etmesi halinde kendilerinin de bırakacağı yönünde söylemlerde bulundukları aktarıldı.
SEÇİM KARARI ÇIKTI
Yönetim içerisinde bazı isimlerin bir haftadır kendilerine itibar suikastı yapıldığını, sessiz kalınmasından rahatsız olduklarını dile getirdiği belirtildi. Bu gelişme sonrası yönetim içerisinde birlik, beraberlik göremeyen, tartışılan isimlerin varlığıyla da işleyişin de iyi bir şekilde ilerlemeyeceğini düşünen Başkan Hüseyin Yücel, olağanüstü kongreye gidip yönetimini değiştirme kartını masaya koydu. Bunun üzerine seçim kararı alındı.
17 AYDA 3 SEÇİM
3 Aralık 2023'te seçim yaşanmış ve başkanlığa Hasan Arat gelmişti. Tam 1 yıl sonra bir kez daha olağanüstü seçime gidilme kararı alındı ve 29 Aralık'ta yeniden üyelerin sandığa gideceği kaydedildi. Siyah- beyazlılar bir sonraki seçimi de mayıs ayının son haftasında yaşayacak. Böylelikle 17 ayda üç kez sandık başına gidilmiş olacak.
"KAÇMIYORUM BEN ADAYIM"
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçim kararını neden aldıklarını anlatırken adaylığını da şu sözlerle duyurdu: "121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bilmelerini isterdim ama ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdamız. 4-5 arkadaş bir araya gelerek operasyon çekip, Hasan Arat'ı istifaya davet etmişiz gibi saçmalıklar da duyduk. Camiamızın üstündeki sis bulutlarını dağıtmak istiyorum. Temiz bir sayfaya açma ihtiyacımız var. Aldığımız kararın tarihi olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğün 27-e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Maddi ve manevi yerine getireceğiz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. İstifa edip gitmek en kolay seçenektir ama ben kaçmadım, kaçmıyorum buradayım. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda ama camiamızın güven oyuna ihtiyaç duyuyorum. Hodri meydan, isteyenler aday olsunlar, adaylık için mayıs ayını beklemesinler. 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini harcatmam' diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum, "Aday olun" diyorum. Son sözüm Beşiktaş'ın cefakâr taraftarına… Takımın aldığı sonuçlar bizi derinden üzüyor ama lütfen takımı yalnız bırakmayın. Beşiktaş'ın sahibi taraftarı ve genel kurul üyeleridir."
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Alınan olağanüstü seçim kararıyla Beşiktaş Kongre üyeleri 29 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek. Bu süreçte yeni adaylar çıkmaması halinde Hüseyin Yücel tek aday olarak seçime girecek ve yeni yönetim kurulu ile göreve devam edecek. Mayıs ayında bir kez daha seçim yapılacak.
3 Aralık 2023'te yapılan seçimin üstünden bir yıl geçmişken bir kez daha olağanüstü kongre yaşayacak Beşiktaş'ın yönetim kurulunda neler oldu, işte o detaylar:
KAAN ŞAKUL İSTİFA ETMEDİ
Yönetim Kurulu toplantısı öncesi arka planda Genel Sekreter Kaan Şakul'un istifası konuşuldu. Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısının ardından hedefteki isimlerden biri haline gelen Şakul'un istifası gündemdeydi. Hatta kurulların da bunun olması gerektiği yönünde tavsiye ilettiği aktarıldı ancak Kaan Şakul buna yanaşmadı. Toplantıda bu konuda çözüm bulunamadı. Şakul'a destek veren 4-5 yöneticinin olduğu, istifa etmesi halinde kendilerinin de bırakacağı yönünde söylemlerde bulundukları aktarıldı.
SEÇİM KARARI ÇIKTI
Yönetim içerisinde bazı isimlerin bir haftadır kendilerine itibar suikastı yapıldığını, sessiz kalınmasından rahatsız olduklarını dile getirdiği belirtildi. Bu gelişme sonrası yönetim içerisinde birlik, beraberlik göremeyen, tartışılan isimlerin varlığıyla da işleyişin de iyi bir şekilde ilerlemeyeceğini düşünen Başkan Hüseyin Yücel, olağanüstü kongreye gidip yönetimini değiştirme kartını masaya koydu. Bunun üzerine seçim kararı alındı.
17 AYDA 3 SEÇİM
3 Aralık 2023'te seçim yaşanmış ve başkanlığa Hasan Arat gelmişti. Tam 1 yıl sonra bir kez daha olağanüstü seçime gidilme kararı alındı ve 29 Aralık'ta yeniden üyelerin sandığa gideceği kaydedildi. Siyah- beyazlılar bir sonraki seçimi de mayıs ayının son haftasında yaşayacak. Böylelikle 17 ayda üç kez sandık başına gidilmiş olacak.
"KAÇMIYORUM BEN ADAYIM"
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçim kararını neden aldıklarını anlatırken adaylığını da şu sözlerle duyurdu: "121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bilmelerini isterdim ama ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdamız. 4-5 arkadaş bir araya gelerek operasyon çekip, Hasan Arat'ı istifaya davet etmişiz gibi saçmalıklar da duyduk. Camiamızın üstündeki sis bulutlarını dağıtmak istiyorum. Temiz bir sayfaya açma ihtiyacımız var. Aldığımız kararın tarihi olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğün 27-e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Maddi ve manevi yerine getireceğiz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. İstifa edip gitmek en kolay seçenektir ama ben kaçmadım, kaçmıyorum buradayım. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda ama camiamızın güven oyuna ihtiyaç duyuyorum. Hodri meydan, isteyenler aday olsunlar, adaylık için mayıs ayını beklemesinler. 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini harcatmam' diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum, "Aday olun" diyorum. Son sözüm Beşiktaş'ın cefakâr taraftarına… Takımın aldığı sonuçlar bizi derinden üzüyor ama lütfen takımı yalnız bırakmayın. Beşiktaş'ın sahibi taraftarı ve genel kurul üyeleridir."
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Alınan olağanüstü seçim kararıyla Beşiktaş Kongre üyeleri 29 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek. Bu süreçte yeni adaylar çıkmaması halinde Hüseyin Yücel tek aday olarak seçime girecek ve yeni yönetim kurulu ile göreve devam edecek. Mayıs ayında bir kez daha seçim yapılacak.