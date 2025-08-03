Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday: van Ewijk!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sağ bek takviyesi için harekete geçti.
YENİ HEDEF EWIJK
Talip olduğu bütün sağ bek adayları bir anda transferin gözdesi haline gelen Kartal'ın yeni hedefi Coventry City'nin Hollandalı oyuncusu Milan van Ewijk oldu.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de Championship yerine amacı olan bir takımda forma giymek istiyor. Van Ewijk, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 51 maçta görev alan Hollandalı sağ bek, 2 gol ve 4 asist kaydetti.
YENİ HEDEF EWIJK
Talip olduğu bütün sağ bek adayları bir anda transferin gözdesi haline gelen Kartal'ın yeni hedefi Coventry City'nin Hollandalı oyuncusu Milan van Ewijk oldu.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de Championship yerine amacı olan bir takımda forma giymek istiyor. Van Ewijk, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 51 maçta görev alan Hollandalı sağ bek, 2 gol ve 4 asist kaydetti.