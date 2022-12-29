Beşiktaş'ta Redmond için son karar

Beşiktaş, geldiği günden beri beklenen performansı veremeyen Nathan Redmond için kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Redmond için son karar
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29 Aralık 2022 11:28
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ta yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan büyük umutlarla transfer edilen Nathan Redmond, geldiği günden bu yana beklenen performansı veremedi. 11 maçta 1 gol ve 2 asist yapan İngiliz kanat oyuncusu, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Hâl böyle olunca Beşiktaş Yönetimi'nin, 28 yaşındaki futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

28 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, Beşiktaş ile çıktığı 11 resmi maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı. 

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