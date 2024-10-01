Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine mest etti!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Kayserispor maçında da etkileyici performansıyla dikkat çekti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine mest etti!
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01 Ekim 2024 11:45
Son güncelleme 01 Ekim 2024 11:46
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak ligde namağlup yoluna devam ediyor. 

Rafa Silva, Kayserispor maçında performansıyla bir kez daha Beşiktaş taraftarını hayran bıraktı. Sezon başından bu yana resmi karşılaşmaların skor katkısı üretmeyi başaran Portekizli yıldız, dün rakip kaleyi boş geçse de Kara Kartal'ın hücum anlamında en aktif oyuncusuydu. Performansı beğenildi.

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