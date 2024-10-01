Beşiktaş, Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak ligde namağlup yoluna devam ediyor.
Rafa Silva, Kayserispor maçında performansıyla bir kez daha Beşiktaş taraftarını hayran bıraktı. Sezon başından bu yana resmi karşılaşmaların skor katkısı üretmeyi başaran Portekizli yıldız, dün rakip kaleyi boş geçse de Kara Kartal'ın hücum anlamında en aktif oyuncusuydu. Performansı beğenildi.
Rafa Silva, Kayserispor maçında performansıyla bir kez daha Beşiktaş taraftarını hayran bıraktı. Sezon başından bu yana resmi karşılaşmaların skor katkısı üretmeyi başaran Portekizli yıldız, dün rakip kaleyi boş geçse de Kara Kartal'ın hücum anlamında en aktif oyuncusuydu. Performansı beğenildi.