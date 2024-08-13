Beşiktaş'ta Rafa Silva büyüledi

Portekizli tecrübe Rafa Silva, Beşiktaş'ın hücum kısırlığının ilacı oldu...
Beşiktaş, rakipleri puan ve gol rekoru kırdığı geçen sezon özellikle hücumda büyük sıkıntı çekti. Siyah-beyazlılar, 38 maçta sadece 52 kez ağları sarsabildi. Oynanan dört derbi de kaybedildi. Kara Kartal özellikle sorumluluk alabilen yıldız eksikliğini çok hissetti. Kırılma anlarında sahneye çıkan bir ismi Semih Kılıçsoy dışında bulamadı. Ancak yaz transfer dönemiyle bu sıkıntının aşılması adına önemli bir adım atıldı. Rafa Silva, gelir gelmez Beşiktaşlıları büyüledi.
KRİTİK ANLARDA SAHNEDE
Silva, bu sezon oynadığı iki resmi maça da damga vurmayı başardı. Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde 1 gol-1 asistle oynamanın dışında, takım arkadaşlarına beş pozisyon hazırladı. 90 dakika çok istekliydi. Samsun deplasmanında da açılış golü ondan geldi. Bozuk zemine rağmen harika bir top kontrolü ve vuruş yaptı. Silva, tecrübesiyle Beşiktaş'a çok katkı vereceğini gösterdi. Özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak problem çözeceğini kanıtladı.
Beşiktaş, rakipleri puan ve gol rekoru kırdığı geçen sezon özellikle hücumda büyük sıkıntı çekti. Siyah-beyazlılar, 38 maçta sadece 52 kez ağları sarsabildi. Oynanan dört derbi de kaybedildi. Kara Kartal özellikle sorumluluk alabilen yıldız eksikliğini çok hissetti. Kırılma anlarında sahneye çıkan bir ismi Semih Kılıçsoy dışında bulamadı. Ancak yaz transfer dönemiyle bu sıkıntının aşılması adına önemli bir adım atıldı. Rafa Silva, gelir gelmez Beşiktaşlıları büyüledi.
KRİTİK ANLARDA SAHNEDE
Silva, bu sezon oynadığı iki resmi maça da damga vurmayı başardı. Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde 1 gol-1 asistle oynamanın dışında, takım arkadaşlarına beş pozisyon hazırladı. 90 dakika çok istekliydi. Samsun deplasmanında da açılış golü ondan geldi. Bozuk zemine rağmen harika bir top kontrolü ve vuruş yaptı. Silva, tecrübesiyle Beşiktaş'a çok katkı vereceğini gösterdi. Özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak problem çözeceğini kanıtladı.