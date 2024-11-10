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Beşiktaş'ta Paulista korkuttu

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Paulista korkuttu
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10 Kasım 2024 23:34
Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı Süper Lig maçında siyah-beyazlı camia büyük korku yaşadı.

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.

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