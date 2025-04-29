Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!

Yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, transfer listesinin üst sıralarına forvet takviyesini ekledi.



6 numara ve sol kanat transferi için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin takımdan ayrılacak olması ihtimali üzerine pivot santrfor arayışına da başladı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sistemine uygun, fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir golcü isteyen Beşiktaş yönetimi, gözünü Almanya Bundesliga'ya dikti.



Siyah beyazlıların hedefindeki isim ise Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick oldu.



ADALI, TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK



Ancak bu transferde en büyük sıkıntı, 2027 yılına kadar Leverkusen'le sözleşmesi bulunan Schick'in yüksek maliyeti. Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan 28 yaşındaki forvet için Başkan Serdal Adalı ve yönetimi tüm şartları zorlamayı planlıyor.



ALTERNATİFİ PAUL ONUACHU



Öte yandan Beşiktaş'ın alternatif planı da hazır. Siyah-beyazlılar, Çek yıldızın transferinde pürüz çıkması halinde Trabzonspor'un eski oyuncusu Paul Onuachu'yu da adaylar arasında değerlendiriyor.



