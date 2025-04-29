Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çek santrforu Patrik Schick'i yakın takibe aldı.

, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!
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29 Nisan 2025 09:40

Yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, transfer listesinin üst sıralarına forvet takviyesini ekledi. 

6 numara ve sol kanat transferi için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin takımdan ayrılacak olması ihtimali üzerine pivot santrfor arayışına da başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sistemine uygun, fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir golcü isteyen Beşiktaş yönetimi, gözünü Almanya Bundesliga'ya dikti.

Siyah beyazlıların hedefindeki isim ise Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick oldu.

ADALI, TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Ancak bu transferde en büyük sıkıntı, 2027 yılına kadar Leverkusen'le sözleşmesi bulunan Schick'in yüksek maliyeti. Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan 28 yaşındaki forvet için Başkan Serdal Adalı ve yönetimi tüm şartları zorlamayı planlıyor.

ALTERNATİFİ PAUL ONUACHU

Öte yandan Beşiktaş'ın alternatif planı da hazır. Siyah-beyazlılar, Çek yıldızın transferinde pürüz çıkması halinde Trabzonspor'un eski oyuncusu Paul Onuachu'yu da adaylar arasında değerlendiriyor. 

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