Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ön libero için flaş bir isim geldi. Kara Kartal'ın, Galatasaray'ın efsanesi olan Gheorghe Hagi'nin yönettiği Rumen ekibi Farul'dan Constantin Grameni'yi istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!
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01 Haziran 2023 13:54
Son güncelleme 01 Haziran 2023 13:57
Gelecek sezon transfer önceliği orta saha olan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

Rumen basınında geçen haberlere göre,  Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'da forma giyen Constantin Grameni'ye Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edildi.

Bu sezon 38 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki futbolcu, kazanılan şampiyonluğun da en büyük mimarlarından biri oldu. Bu doğrultuda Rumen ekibinin, genç oyuncu için 3 milyon Euro bandında bir ücret istediği öğrenildi.
 



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