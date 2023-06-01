Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!

Gelecek sezon transfer önceliği orta saha olan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Rumen basınında geçen haberlere göre, Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'da forma giyen Constantin Grameni'ye Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edildi.
Bu sezon 38 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki futbolcu, kazanılan şampiyonluğun da en büyük mimarlarından biri oldu. Bu doğrultuda Rumen ekibinin, genç oyuncu için 3 milyon Euro bandında bir ücret istediği öğrenildi.
Rumen basınında geçen haberlere göre, Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'da forma giyen Constantin Grameni'ye Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edildi.
Bu sezon 38 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki futbolcu, kazanılan şampiyonluğun da en büyük mimarlarından biri oldu. Bu doğrultuda Rumen ekibinin, genç oyuncu için 3 milyon Euro bandında bir ücret istediği öğrenildi.