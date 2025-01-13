Beşiktaş'ta önce teknik direktör sonra Mert Günok!

Teknik direktör arayışı süren siyah beyazlılarda, iç ve dış transfere dair planlamalar da yapılıyor.





Kanat takviyesi için Jota ve Angel Correa özelinde görüşmeler sürerken, iç transferde de gözler sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere çevrildi.



Bu sezon kurtarışlarıyla takımı ayakta tutan milli kaleci Mert Günok, listenin ilk sırasında yer alıyor.



2 YILLIK KONTRAT SUNULACAK



Tecrübeli eldivene şu ana dek teklif gitmedi ancak Başkan Serdal Adalı, planını yaptı. Adalı, teknik direktör sürecini çözüme kavuşturmasının ardından, Bodrum maçı sonrası soyunma odasında özel olarak tebrik ettiği Mert Günok'u görüşmeye davet edecek. 35 yaşındaki kaleciye 2 yıllık kontrat sunulacak.









