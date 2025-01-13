Beşiktaş'ta önce teknik direktör sonra Mert Günok!

Beşiktaş'ta Başkan Adalı, Bodrum maçı sonrası özel tebrik ettiği 35 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık kontrat sunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta önce teknik direktör sonra Mert Günok!
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13 Ocak 2025 10:44
Son güncelleme 13 Ocak 2025 10:50
Teknik direktör arayışı süren siyah beyazlılarda, iç ve dış transfere dair planlamalar da yapılıyor.

Kanat takviyesi için Jota ve Angel Correa özelinde görüşmeler sürerken, iç transferde de gözler sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere çevrildi.

Bu sezon kurtarışlarıyla takımı ayakta tutan milli kaleci Mert Günok, listenin ilk sırasında yer alıyor.

2 YILLIK KONTRAT SUNULACAK

Tecrübeli eldivene şu ana dek teklif gitmedi ancak Başkan Serdal Adalı, planını yaptı. Adalı, teknik direktör sürecini çözüme kavuşturmasının ardından, Bodrum maçı sonrası soyunma odasında özel olarak tebrik ettiği Mert Günok'u görüşmeye davet edecek. 35 yaşındaki kaleciye 2 yıllık kontrat sunulacak. 

 

 

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