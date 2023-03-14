Beşiktaş'ta Muleka'ya son şans

Jackson Muleka'ya özel idman programı hazırlayan ve formunu artırmasını isteyen Şenol Güneş, İstanbulspor karşısında oyuncusundan çıkış bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka'ya son şans
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14 Mart 2023 14:21
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla sezona iyi başlasa da formu her geçen gün geriye giden Jackson Muleka'yla teknik ekip, yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli isme özel idman programı hazırlayan ve formunu artırmasını isteyen Şenol Güneş, İstanbulspor karşısında oyuncusundan çıkış bekliyor.

Aksi halde Muleka'nın da sezonu kulübede tamamlaması ve sonunda yolların ayrılması planlanıyor. 

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