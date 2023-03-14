Beşiktaş formasıyla sezona iyi başlasa da formu her geçen gün geriye giden Jackson Muleka'yla teknik ekip, yeni bir görüşme gerçekleştirdi.



Tecrübeli isme özel idman programı hazırlayan ve formunu artırmasını isteyen Şenol Güneş, İstanbulspor karşısında oyuncusundan çıkış bekliyor.



Aksi halde Muleka'nın da sezonu kulübede tamamlaması ve sonunda yolların ayrılması planlanıyor.



