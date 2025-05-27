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Beşiktaş'ta Masuaku için karar verildi!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Arthur Masuaku için karar anı yaklaşıyor. Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer, oyuncunun takımda devam etmesinden yana olduğu aktarıldı.

calendar 27 Mayıs 2025 10:32
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Masuaku için karar verildi!
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Rizespor maçında Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biri olan Arthur Masuaku, performansıyla beğeni topladı. Bu sezon 46 maça çıkarak kariyer rekoru kıran tecrübeli sol bek, Joao Mario'ya yaptığı şık asistle dikkat çekti.

SOLSKJAER VE ADALI KALMASINI İSTİYOR

Ligde gösterdiği performans ile beğenileri toplayan Masuaku'nun sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla kısa süre içinde görüşme yapmayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Solskjaer'in oyuncunun kalmasından yana olduğu, anlaşma sağlanırsa 1+1 yıllık kontrat yapılacağı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

46 maçta 3914 dakika forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 9 asist kaydetti. 


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