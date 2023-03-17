Beşiktaş'ta Lucas Joao ısrası! Menajeriyle ilk görüşme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların son olarak ise Reading formasını terleten santrafor oyuncu Lucas Joao ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Lucas Joao ısrası! Menajeriyle ilk görüşme
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17 Mart 2023 12:42
Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ın Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile birlikte İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği ifade edildi. Sky Sports'un duyurduğu habere göre, sezon sonu bonservisi bitecek olan Joao için her iki takım da menajeriyle irtibata geçti.

Yaz transfer döneminde bonservissiz şekilde istediği takıma transfer olabilecek 29 yaşındaki futbolcu için, Reading kulübünden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi.

Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan golcünün durumuyla ilgili rahat olduğu ve sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceği öğrenildi. 1.93 boyundaki Angolalı santrfor, asıl mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor. 

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