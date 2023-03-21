Beşiktaş'ta kredisi bitti, gönderiliyor!

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışmalarını şimdiden başlattı.Daha önce Kevin N'Koudou'yu kadroda düşünmediklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı bir ismin daha üzerini çizdi.Sezon başında etkili bir görüntü sergilese de sonrasında düşüşe geçen Jackson Muleka, Şenol Güneş'in döneminde de çıkışa imza atamamıştı.Oyuncusuna birçok şans vermesine rağmen beklediği geri dönüşü alamayan Güneş'in kredisi de bitti! Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda gönderilmesi bekleniyor.