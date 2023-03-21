Beşiktaş'ta kredisi bitti, gönderiliyor!

Şenol Güneş, suskun geçen 4 maç sonrası 3 gollük seri yakalayan Aboubakar'ın Fenerbahçe derbisinde de şovuna devam etmesini beklerken sezon başı transfer edilen 23 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kredisi bitti, gönderiliyor!
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21 Mart 2023 10:44
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışmalarını şimdiden başlattı.

BİR İSİM DAHA YOLCU

Daha önce Kevin N'Koudou'yu kadroda düşünmediklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı bir ismin daha üzerini çizdi.

Sezon başında etkili bir görüntü sergilese de sonrasında düşüşe geçen Jackson Muleka, Şenol Güneş'in döneminde de çıkışa imza atamamıştı.

SEZON SONUNDA YOLCU

Oyuncusuna birçok şans vermesine rağmen beklediği geri dönüşü alamayan Güneş'in kredisi de bitti! Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda gönderilmesi bekleniyor.  

 
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