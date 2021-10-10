Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat edildi

Beşiktaş'ın Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman ameliyat oldu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan futbolcumuz Kenan Karaman'a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli'nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Kenan Karaman'ın Başakşehir ile oynanacak maçta süre verilmesi halinde görev alabileceği belirtiliyor.