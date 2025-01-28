Beşiktaş'ta kanat harekatı: Ansu Fati

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi.



Sabah'ın haberine göre siyah beyazlıların ilk hedefi, Barcelona altyapısından yetişen ve birkaç sezon önce 'geleceğin en büyük yıldızı olacak' denilen İspanyol futbolcu, Ansu Fati oldu.



FENERBAHÇE DE ONUN PEŞİNDE



Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Beşiktaş da bunu koz olarak kullanıp düşük bir maliyetle Fati'yi kadrosuna katmak istiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcu için siyah- beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileterek beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu isim öncelik olsa da listede birçok oyuncu bulunduğu aktarıldı.



SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI



Barcelona altyapısından yetişen Ansu Fati, 2019- 2020'de Katalan ekibinde A takıma yükseldi. O sezon 33 müsabakada ter döken ve 8 gollük katkı veren genç oyuncunun piyasa değeri 80 milyon Euro olarak gösteriliyordu. Bir sonraki dönem ise menisküs yırtığı sebebiyle neredeyse bütün sezonu sakat geçirdi. Daha sonra toparlanamayan ve sakatlıklardan çok çeken Fati, süre şansı bulmakta zorlandı.



128 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ



2023-24'te Brighton&Hove Albion'a kiralanan oyuncu, alt baldırından sorun yaşayınca orada da umduğunu bulamadı. Barça'ya geri dönen Fati, bu sezon da 11 maç kaçırdı. 8 müsabakada sadece 128 dakika sahada kalabildi.



