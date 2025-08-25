Beşiktaş'ta kale yeniden Ersin'de

UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne karşısında tur şansını kovalayacak Beşiktaş'ta kaleyi ilk maçta da koruyan Ersin Destanoğlu, rövanş maçında da tekrar görev alacak.
Sakatlığını henüz tam anlamıyla atlatamayan ve bu yüzden riske edilmek istemeyen Mert Günok'un yerine Ole Gunnar Solskjaer, görevi tekrardan Ersin'e vermek istiyor.
ERSİN'İN LAUSANNE PERFORMANSI
İsviçre ekibi karşısında Ersin Destanoğlu'nun kalesine 6 şut geldi. 1 gol yiyen milli kaleci bu 6 şutun 5'ini kurtarmayı başardı.
