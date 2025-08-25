25 Ağustos
Beşiktaş'ta kale yeniden Ersin'de

Konferans Ligi'ndeki Lausanne ile oynanacak rövanş karşılaşmasında Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak.

25 Ağustos 2025 09:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne karşısında tur şansını kovalayacak Beşiktaş'ta kaleyi ilk maçta da koruyan Ersin Destanoğlu, rövanş maçında da tekrar görev alacak.

Sakatlığını henüz tam anlamıyla atlatamayan ve bu yüzden riske edilmek istemeyen Mert Günok'un yerine Ole Gunnar Solskjaer, görevi tekrardan Ersin'e vermek istiyor.

ERSİN'İN LAUSANNE PERFORMANSI

İsviçre ekibi karşısında Ersin Destanoğlu'nun kalesine 6 şut geldi. 1 gol yiyen milli kaleci bu 6 şutun 5'ini kurtarmayı başardı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
