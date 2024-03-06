Beşiktaş'ta Joe Worral'da çifte sıkıntı!

Beşiktaş'ta savunmayı toparlasın diye alınan Joe Worrall'ı Fernando Santos kullanmıyor. Nottingham Forest ise Kartal'a oynasın diye baskı yapıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joe Worral'da çifte sıkıntı!
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06 Mart 2024 09:39
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Fores'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall şu ana kadar istediği kadar forma şansı bulamadı.

Süper Lig'de 0-0 sona eren deplasmandaki Kayserispor maçında 90 dakika oynayabilen İngiliz stoper, Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçında da son saniyelerde oyuna girmişti.

Beşiktaş'ın defanstaki sorunlarını çözmesi için kadroya dahil edilen ancak Kayseri macındaki performansıyla Santos'u tatmin edemeyen tecrübeli futbolcu formasını Necip'e kaptırmıştı.

NOTTINGHAM FOREST'TAN BASKI

Kulübeye hapsolan 27 yaşındaki oyuncunun kulübünün de geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçtiği ve Worral'ın oynatılması yönünde Siyah- Beyazlılar'a baskı yaptığı ifade edildi.

OPSİYONUN KULLANILMASI BEKLENMİYOR

Kartal'dan sezon sonuna kadar 600 bin Euro civarında bir maaş kazanan futbolcunun satın alma opsiyonun kullanılması beklenmiyor. Portekizli teknik adamın sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Colley-Necip ikilisinden vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında.  

 
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