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Suudi Arabistan-Avustralya
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Uruguay-Venezuela
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Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Beşiktaş'ta İsmajli ile yakın temas!

Beşiktaş, Empoli'den ayrılan Arnavut stoper Ardian İsmajli'yi transfer listesine aldı.

calendar 11 Haziran 2025 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta İsmajli ile yakın temas!
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Beşiktaş, transferde birçok mevki için dört koldan çalışmalarını yürütüyor.

Yeni sezon için defans hattını güçlendirmek isteyen yönetim, sağ stoper için Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian İsmajli'yi listesine aldı. 

28 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya atılmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

UYGUN RAKAMLARDA DÖNÜŞ OLURSA HEMEN HAMLE YAPILACAK



Siyah beyazlılar, Arnavutluk Milli Takımı'nda da oynayan deneyimli isimle yakından ilgileniyor. Futbolcu tarafıyla temasa geçilerek mali şartlarının sorulduğu ve uygun rakamlarda dönüş olması halinde hemen hamle yapılacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN DA RADARINDA

Trabzonspor'un da radarındaki tecrübeli futbolcu, hava toplarındaki etkinliği, sahada sorumluluk alması ve adam markajındaki başarısıyla öne çıkıyor.


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