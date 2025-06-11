Beşiktaş, transferde birçok mevki için dört koldan çalışmalarını yürütüyor.



Yeni sezon için defans hattını güçlendirmek isteyen yönetim, sağ stoper için Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian İsmajli'yi listesine aldı.



28 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya atılmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.



UYGUN RAKAMLARDA DÖNÜŞ OLURSA HEMEN HAMLE YAPILACAK

Siyah beyazlılar, Arnavutluk Milli Takımı'nda da oynayan deneyimli isimle yakından ilgileniyor. Futbolcu tarafıyla temasa geçilerek mali şartlarının sorulduğu ve uygun rakamlarda dönüş olması halinde hemen hamle yapılacağı öğrenildi.Trabzonspor'un da radarındaki tecrübeli futbolcu, hava toplarındaki etkinliği, sahada sorumluluk alması ve adam markajındaki başarısıyla öne çıkıyor.