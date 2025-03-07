Beşiktaş'ta Immobile yerine santrfor: Jonas Wind

Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Jonas Wind'i transfer listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Immobile yerine santrfor: Jonas Wind
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07 Mart 2025 08:14

Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlamıştı. 

Siyah-beyazlılarda ayrıca santrfor konusunda beklentiler vardı. Ancak söz konusu takviye yaz dönemine bırakıldı. 

IMMOBILE YERİNE YENİ BİR SANTRFOR ARANIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre bu sezon Avrupa'da tek bir gol atamayan, son 6 lig maçında da suskun kalan Ciro Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkılıp yeni bir santrfor almanın planları yapılıyor.

Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor. 

ALMAN KULÜBÜ İLE 1 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 


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