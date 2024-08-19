Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçında çıkan ve 2 gol kaydeden Ciro Immobile, Samsunspor deplasmanında gol sevinci yaşayamamıştı ama Süper Lig'deki bireysel gol perdesini Antalyaspor karşısında bulduğu 2 golle açtı.
İTALYANLAR UNUTAMIYOR
İtalyan yıldız 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinde attığı 2 golle yıldızlaşIırken, performansı ülkesi basınında da geniş yankı uyandırdı. Golcü ismi manşete taşıyanlardan biri Goal Italia oldu.
'HAREKET ETMEDEN DURAMIYOR'
'Eski Lazio oyuncusunun 3 maçta 4 golle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını' belirten Goal İtalia, "Ciro Immobile Türkiye'de yeni bir gençlik bulmuş gibi görünüyor." dedi. Haberin devamında şu ifadeler yer aldı:
'HARİKA BİR BAŞLANGIÇ'
"Beşiktaşlı taraftarlarında büyük coşkusu içinde sahaya çıkan Lazio'nun eski golcüsü, yeni macerasına iyi başladı ve Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından Ciro için harika bir akşam daha geride kaldı. Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Antalyaspor'u mağlup etti ve bu galibiyette en büyük pay sahibi, sadece üç maçta ikinci golü atan İtalyan forvetin oldu."
'DAHA İYİSİ HAYAL EDİLEMEZDİ'
"Immobile daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi. Sadece üç maçın ardından şimdiden dört gol ve bir asistle öne plana çıkıyor. Sezonun başlangıcındaki bu sansasyonel rakamlar, eski Lazio oyuncusunun yeni ortamına nasıl anında mükemmel bir şekilde uyum sağladığını gösteriyor."
'BEŞİKTAŞ'I COŞTURDU'
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport ise İmmobile'nin Beşiktaş'ı coşturduğunu belirtti. Galatasaray karşısında alınan Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş formasıyla yeniden yıldızlaştığının altı çizilen haberde "İtalyan oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç resmi maçta dört gole ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
'GÜVENİN KARŞILIĞINI VERİYOR'
İmmobile'nin Beşiktaş'ın kendisine duyduğu güvenin karşılığını verdiği belirtilen haberde, bu güven sayesinde de Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptığının altı çizildi.
Tuttomercato ise "Immobile'nin 2 golü Galatasaray'la puanların eşitlenmesini sağladı." diyerek, ilk iç saha galibiyetinde İmmobile'nin büyük pay sahibi olduğu aktarıldı.
İTALYANLAR UNUTAMIYOR
İtalyan yıldız 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinde attığı 2 golle yıldızlaşIırken, performansı ülkesi basınında da geniş yankı uyandırdı. Golcü ismi manşete taşıyanlardan biri Goal Italia oldu.
'HAREKET ETMEDEN DURAMIYOR'
'Eski Lazio oyuncusunun 3 maçta 4 golle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını' belirten Goal İtalia, "Ciro Immobile Türkiye'de yeni bir gençlik bulmuş gibi görünüyor." dedi. Haberin devamında şu ifadeler yer aldı:
'HARİKA BİR BAŞLANGIÇ'
"Beşiktaşlı taraftarlarında büyük coşkusu içinde sahaya çıkan Lazio'nun eski golcüsü, yeni macerasına iyi başladı ve Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından Ciro için harika bir akşam daha geride kaldı. Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Antalyaspor'u mağlup etti ve bu galibiyette en büyük pay sahibi, sadece üç maçta ikinci golü atan İtalyan forvetin oldu."
'DAHA İYİSİ HAYAL EDİLEMEZDİ'
"Immobile daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi. Sadece üç maçın ardından şimdiden dört gol ve bir asistle öne plana çıkıyor. Sezonun başlangıcındaki bu sansasyonel rakamlar, eski Lazio oyuncusunun yeni ortamına nasıl anında mükemmel bir şekilde uyum sağladığını gösteriyor."
'BEŞİKTAŞ'I COŞTURDU'
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport ise İmmobile'nin Beşiktaş'ı coşturduğunu belirtti. Galatasaray karşısında alınan Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş formasıyla yeniden yıldızlaştığının altı çizilen haberde "İtalyan oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç resmi maçta dört gole ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
'GÜVENİN KARŞILIĞINI VERİYOR'
İmmobile'nin Beşiktaş'ın kendisine duyduğu güvenin karşılığını verdiği belirtilen haberde, bu güven sayesinde de Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptığının altı çizildi.
Tuttomercato ise "Immobile'nin 2 golü Galatasaray'la puanların eşitlenmesini sağladı." diyerek, ilk iç saha galibiyetinde İmmobile'nin büyük pay sahibi olduğu aktarıldı.
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