Beşiktaş'ta ibre Abdülkerim Bardakçı'ya döndü

Siyah beyazlılar, Sassuolo'nun milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bırakmamasının ardından ibreyi yeniden Abdülkerim Bardakçı'ya çevirdi.Kara Kartal, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Konyaspor yönetimine teklifini iletti. Beşiktaş, takas ve bir miktar para önerirken Konyaspor'un takasa sıcak bakmadığı ve bonservis istediği öğrenildi.Sergen Yalçın'ın da onay verdiği oyuncunun Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kulüpler arasında Abdülkerim Bardakçı'nın transferi konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.