Beşiktaş'ta Gedson yerine Chamberlain

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu sezon galibiyeti olmayan Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe karşısında aldığı kritik üç puanla bir anda ligdeki kötü gidişe 'dur' diyen siyah-beyazlılar pazartesi günkü mücadeleyi de kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Serdar Topraktepe, ilk 11'in değişilmez ismi Gedson Fernandes'ten bu mücadelede yararlanamayacak. Yıldız futbolcu derbide ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmış ve cezalı duruma düşmüştü.
FORMA CHAMBERLAIN'E
Topraktepe, Fernandes'in yerine geçtiğimiz hafta uzun bir sürenin ardından forma şansı bulan ve bunu çok iyi değerlendiren Alex Oxlade-Chamberlain'e şans verecek. Tecrübeli futbolcu yaz döneminde de gidecek mi, kalacak mı, sorularına kulağını tıkamış, sahaya odaklanarak hep kendini hazır tutmuştu.
"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYELİM"
Siyah-beyazlı takımda ayrıca perşembe günü oynamayan Rashica da tekrar ilk 11'e dönecek. Serdar Topraktepe'nin oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor ve galibiyet alamamış olabilir. Fakat hiçbir rakibi küçümsememeliyiz. Aynı konsantrasyonla sahaya çıkıp, kazanalım ve derbi galibiyetini daha anlamlı hale getirelim" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe karşısında aldığı kritik üç puanla bir anda ligdeki kötü gidişe 'dur' diyen siyah-beyazlılar pazartesi günkü mücadeleyi de kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Serdar Topraktepe, ilk 11'in değişilmez ismi Gedson Fernandes'ten bu mücadelede yararlanamayacak. Yıldız futbolcu derbide ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmış ve cezalı duruma düşmüştü.
FORMA CHAMBERLAIN'E
Topraktepe, Fernandes'in yerine geçtiğimiz hafta uzun bir sürenin ardından forma şansı bulan ve bunu çok iyi değerlendiren Alex Oxlade-Chamberlain'e şans verecek. Tecrübeli futbolcu yaz döneminde de gidecek mi, kalacak mı, sorularına kulağını tıkamış, sahaya odaklanarak hep kendini hazır tutmuştu.
"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYELİM"
Siyah-beyazlı takımda ayrıca perşembe günü oynamayan Rashica da tekrar ilk 11'e dönecek. Serdar Topraktepe'nin oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor ve galibiyet alamamış olabilir. Fakat hiçbir rakibi küçümsememeliyiz. Aynı konsantrasyonla sahaya çıkıp, kazanalım ve derbi galibiyetini daha anlamlı hale getirelim" dediği öğrenildi.