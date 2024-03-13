Beşiktaş'ta galibiyetin şifresi 'ilk gol''

Fernando Santos ile 13. maçına çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet alırken 4 kez de mağlup oldu ve 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Santos'la galip geldiği 7 maçın 6'sını gol yemeden kazanırken, mağlup olduğu 4 maçta da gol atamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta galibiyetin şifresi 'ilk gol''
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13 Mart 2024 08:58
Beşiktaş, Fernando Santos ile defansif güvenliğin ön plana çıktığı bir anlayışa bürünürken; zor gol atıp, zor gol yiyen bir takım havası yaratmaya başlamıştı.

İLK GOLÜ ATTIĞINDA KAZANIYOR

Burada dikkat çeken nokta ise, Beşiktaş'ın Fernando Santos yönetiminde çıktığı maçların bir çoğunda, gol attığı takdirde gol yemeden galip gelmesi, gol yediği maçlarda da gol atamadan mağlup olması.

Beşiktaş, Santos'la galip geldiği 7 maçın 6'sını gol yemeden kazanırken, mağlup olduğu 4 maçta da gol atma başarısı gösteremedi. Berabere kalınan iki maç ise 0-0 sonuçlandı.

TEK ÇEVİREBİLDİĞİ MAÇ ANTALYASPOR

Siyah beyazlıların karşılıklı gol atarak galip geldiği tek maç, kupada 2-1'lik Antalyaspor maçı olurken lig maçlarının hiçbirisinde gol attığı zaman yemedi, gol yediği zamanda da karşılık veremedi.

Santos'un öğrencilerinin geriye düştüğü 5 maçtan çevirebildiği tek karşılaşma ise kupadaki Antalyaspor maçı oldu. 

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