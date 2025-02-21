Beşiktaş'ta forvete takviye planı!

Beşiktaş yönetimi, transferde genç isimlere yönelirken önceliği de forvete vermiş durumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta forvete takviye planı!
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21 Şubat 2025 11:10
Beşiktaş'ta gelecek sezon için hummalı bir çalışma var...

Gelecek sezonların kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan siyah-beyazlı yönetim, genç isimlere yönelirken önceliği de forvete vermiş durumda.

EN AZ İKİ TAKVİYE

Ciro Immobile'nin alternatifsiz kalması nedeniyle zorlanan siyah-beyazlılar bu bölgeye en az iki takviye yapacak.  

 
 


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