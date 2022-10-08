Beşiktaş'ta forma Tayfur Bingöl'ün!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Salih Uçan'ın yokluğunda orta sahayı yabancı yıldızlardan oluşturacak. Yeni transfer Tayfur Bingöl için de kararını verdi.



Giresunspor maçında orta sahayı Salih Uçan'ın yokluğunda Josef, Gedson ve Dele Alli ile kuracak olan teknik direktör Valerien Ismael böylelikle 3. yerli için sol bekte değişiklik yapmayı tercih etti



FORMA TAYFUR'UN



Bu mevkide idmanlardaki performansını yükselten Umut Meraş da forma beklerken Fransız çalıştırıcının, Tayfur Bingöl'ü 11'de sahaya süreceği öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ