Beşiktaş'ta Fikret Orman sesleri

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olabileceği ortaya çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fikret Orman sesleri
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06 Kasım 2024 08:48
Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın yeniden göreve gelmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

MAYISTA ADAY OLABİLİR

Sözcü'nün haberine göre; siyah-beyazlılarda mayısta yapılacak seçimli genel kurul öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Beşiktaş'ta 2012-2019 yıllan arasında başkanlık yapan Orman'ın ismi yeniden ön plana çıktı. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan eski başkanın mayısta aday olabileceği yazıldı.

FUTBOLDA BAŞARILIYDI

Eski başkanın döneminde futbolda iki lig şampiyonluğu kazanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan ilk Türk takımı olma unvanını etmişti. Siyah-beyazılar üçüncü yıldızı Orman döneminde takmıştı. Basketbolda da başarılı bir dönem geçiren Ormanlı Beşiktaş, Ergin Ataman'ın antrenörlüğünde Avrupa'da Challenge Kupası, lig şampiyonluğuyla birlikte Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.


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