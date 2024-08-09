Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya forma şansı!

Omar Colley'in sakatlığı sonrası stoperde görev alması beklenen Emirhan Topçu, Samsunspor maçına hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya forma şansı!
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09 Ağustos 2024 09:24
Beşiktaş'ta Omar Colley'in sakatlığı sonrasında stoperde kimin oynayacağı merak konusuydu.

Bu doğrultuda genç savunmacı Emirhan Topçu'nun, Karadeniz ekibi ile oynanacak mücadeleye hazırlandığı bildirildi. 23 yaşındaki oyuncunun da kendisine verilecek bu şansı en iyi şekilde kullanmak istediği öğrenildi.

Emirhan, 2 Ağustos'ta Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

 

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