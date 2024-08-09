Beşiktaş'ta Omar Colley'in sakatlığı sonrasında stoperde kimin oynayacağı merak konusuydu.
Bu doğrultuda genç savunmacı Emirhan Topçu'nun, Karadeniz ekibi ile oynanacak mücadeleye hazırlandığı bildirildi. 23 yaşındaki oyuncunun da kendisine verilecek bu şansı en iyi şekilde kullanmak istediği öğrenildi.
Emirhan, 2 Ağustos'ta Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Bu doğrultuda genç savunmacı Emirhan Topçu'nun, Karadeniz ekibi ile oynanacak mücadeleye hazırlandığı bildirildi. 23 yaşındaki oyuncunun da kendisine verilecek bu şansı en iyi şekilde kullanmak istediği öğrenildi.
Emirhan, 2 Ağustos'ta Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
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