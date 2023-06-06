Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunu Vodafone Park'ta Konyaspor'la oynayacağı maçla noktalayacak olan Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusu ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra çift kale maç oynadı. Kasımpaşa maçında sakatlık geçiren Necip Uysal'ın Konyaspor'a karşı oynamasının şüpheli olduğu aktarıldı.
6 İSİMDEN YARARLANAMAYACAK
Beşiktaş lig ikinciliği için çıkacağı maçta Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut ve Romain Saiss'in sakatlıkları sebebiyle bu oyunculardan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Arthur Masuaku yerine Umut Meraş'ın 11 başlaaycağı öğrenilirken Necip Uysal'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.
Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusu ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra çift kale maç oynadı. Kasımpaşa maçında sakatlık geçiren Necip Uysal'ın Konyaspor'a karşı oynamasının şüpheli olduğu aktarıldı.
6 İSİMDEN YARARLANAMAYACAK
Beşiktaş lig ikinciliği için çıkacağı maçta Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut ve Romain Saiss'in sakatlıkları sebebiyle bu oyunculardan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Arthur Masuaku yerine Umut Meraş'ın 11 başlaaycağı öğrenilirken Necip Uysal'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ