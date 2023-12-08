Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma krizi

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden ve idmana da çıkmayan iki beki Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun zorlu mücadelede forma giymeyeceği bildirildi. Defans hattı için birçok formasyon deneyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın derbiye Onur-Necip-Amartey-Umut dörtlüsü ile çıkabileceği öğrenildi.
MAÇ SAATİ KARAR VERİLECEK
Beşiktaş'ta ayrıca Omar Colley'in MR'ı çekilirken sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli stoperin ağlarılarının devam ettiği, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın oyuncu için son kararı maç saatinde vereceği bildirildi. Bu sezon 17 maça çıkan Colley, attığı 4 golle skor katkısı vermişti.
Öte yandan sakatlığı devam eden Rashica perşembe günü yapılan idmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takımda yıldız futbolcunun da derbinin kadrosuna alınmayacağı açıklandı.
MAÇ SAATİ KARAR VERİLECEK
Beşiktaş'ta ayrıca Omar Colley'in MR'ı çekilirken sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli stoperin ağlarılarının devam ettiği, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın oyuncu için son kararı maç saatinde vereceği bildirildi. Bu sezon 17 maça çıkan Colley, attığı 4 golle skor katkısı vermişti.
Öte yandan sakatlığı devam eden Rashica perşembe günü yapılan idmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takımda yıldız futbolcunun da derbinin kadrosuna alınmayacağı açıklandı.