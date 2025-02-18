Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye veda planı!

Üst üste iki galibiyet alarak lig yarışında Avrupa potasına yaklaşan Beşiktaş, bu hafta kritik karşılaşmada Eyüpspor'a konuk olacak.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımda savunma oyuncularının performansını daha da artırıp, orta sahada da Joao Mario ve Alexander-Oxlade Chamberlain'i canlandırmaya çalışıyor. Ancak Norveçli hocanın henüz aşamadığı konu, golcülerin performansı oldu.



IMMOBILE SON DÖNEMDE DÜŞÜŞTE



Ciro İmmobile, son dönemde ciddi bir düşüş içerisinde. 2025 yılında 6'sı Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta sahada yer alan İtalyan futbolcu, yalnızca Bodrum FK'ya karşı 1 gol kaydetti.



EŞI VE ÇOCUKLARI İTALYA'YA DÖNDÜ



Başkan Serdal Adalı, transfer döneminin kapanmasına karşın gelecek sezonun çalışmalarının başladığını belirtmişti.



Siyah-beyazlıların sezon bitimindeki planı, ailesi İtalya'ya dönen Ciro İmmobile ile vedalaşarak hem 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak hem de yeni bir golcü almak üzerine kurulu. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta bu doğrultuda scout ekipleri sezonun kalan bölümünde listelere dahil edilen isimleri takip edecek.



