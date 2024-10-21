Beşiktaş'ta Chamberlain sakatlandı!

Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain adelesinden sakatlık yaşadı.
Siyah-beyazlılarda sezon başı kampında yer almamasına rağmen takıma döndükten sonra antrenman temposundan memnun olunan Alex Oxlade-Chamberlain adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.
Chamberlain'in sakatlığının ardından forma şansı bulması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda sezon başı kampında yer almamasına rağmen takıma döndükten sonra antrenman temposundan memnun olunan Alex Oxlade-Chamberlain adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.
Chamberlain'in sakatlığının ardından forma şansı bulması bekleniyor.