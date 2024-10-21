Beşiktaş'ta Chamberlain sakatlandı!

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, adelesinden sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Chamberlain sakatlandı!
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21 Ekim 2024 12:01
Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain adelesinden sakatlık yaşadı.

Siyah-beyazlılarda sezon başı kampında yer almamasına rağmen takıma döndükten sonra antrenman temposundan memnun olunan Alex Oxlade-Chamberlain adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.

Chamberlain'in sakatlığının ardından forma şansı bulması bekleniyor.

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