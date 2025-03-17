Beşiktaş'ta Chamberlain'in kredisi tükendi!

Ole Gunnar Solskjaer'in takıma gelişiyle birlikte düzenli olarak ilk 11'de yer alan Chamberlain, gösterdiği performans ile bu şansını derbide kaybedecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Chamberlain'in kredisi tükendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2025 09:00
Son güncelleme 17 Mart 2025 09:01
Ole Gunnar Solskjaer'in geldiği günden bu yana düzenli olarak görev verdiği Alex-Oxlade Chamberlain, gösterdiği performans ile teknik direktörünün gözünde kredisini tüketti.

DERBİDE YEDEK

Son haftalarda düzenli olarak forma giymesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'la oynanacak derbide Norveçli teknik adam tarafından kızağa çekilecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasını bu sezon 13 kez giyen İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery