Beşiktaş'ta Chamberlain'in kredisi tükendi!

Ole Gunnar Solskjaer'in geldiği günden bu yana düzenli olarak görev verdiği Alex-Oxlade Chamberlain, gösterdiği performans ile teknik direktörünün gözünde kredisini tüketti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
DERBİDE YEDEK
Son haftalarda düzenli olarak forma giymesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'la oynanacak derbide Norveçli teknik adam tarafından kızağa çekilecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasını bu sezon 13 kez giyen İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti.
DERBİDE YEDEK
Son haftalarda düzenli olarak forma giymesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'la oynanacak derbide Norveçli teknik adam tarafından kızağa çekilecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasını bu sezon 13 kez giyen İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti.