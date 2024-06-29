Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi Cenk Tosun...
Beşiktaşlıların 'Tosun Paşa'sı geride kalan sezonda kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçirmişti, siyah-beyazlı tribünler çok sevdikleri kaptanlarını ıslıklar hale gelmişti.
BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN KAFASI KARIŞTI
Cenk Tosun kendisine yapılan teklifi de kabul etmemişti. Ve 30 haziran itibarıyla 33 yaşındaki golcü Beşiktaş'a resmen veda edecek.
Ancak Beşiktaşlı yöneticilerin kafası, Cenk'in EURO 2024'teki performansı sonrası karıştı. Yerli oyuncu havuzundaki en tecrübeli ve kariyerli santrfor olarak gösterilen Cenk Tosun ile ilgili Van Bronckhorst'un görüşü istenecek. Hollandalının Cenk'e olumlu baktığı biliyor. Cenk Tosun'un ise pek çok talibi var.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
Beşiktaşlıların 'Tosun Paşa'sı geride kalan sezonda kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçirmişti, siyah-beyazlı tribünler çok sevdikleri kaptanlarını ıslıklar hale gelmişti.
BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN KAFASI KARIŞTI
Cenk Tosun kendisine yapılan teklifi de kabul etmemişti. Ve 30 haziran itibarıyla 33 yaşındaki golcü Beşiktaş'a resmen veda edecek.
Ancak Beşiktaşlı yöneticilerin kafası, Cenk'in EURO 2024'teki performansı sonrası karıştı. Yerli oyuncu havuzundaki en tecrübeli ve kariyerli santrfor olarak gösterilen Cenk Tosun ile ilgili Van Bronckhorst'un görüşü istenecek. Hollandalının Cenk'e olumlu baktığı biliyor. Cenk Tosun'un ise pek çok talibi var.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.