Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun ile kontrat görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı ki EURO 2024 performansı 'acaba' dedirtti! Yönetim, 33 yaşındaki golcü ile yeniden masaya oturabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 13:22
Son güncelleme 29 Haziran 2024 13:23
Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi Cenk Tosun...

Beşiktaşlıların 'Tosun Paşa'sı geride kalan sezonda kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçirmişti, siyah-beyazlı tribünler çok sevdikleri kaptanlarını ıslıklar hale gelmişti.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN KAFASI KARIŞTI

Cenk Tosun kendisine yapılan teklifi de kabul etmemişti. Ve 30 haziran itibarıyla 33 yaşındaki golcü Beşiktaş'a resmen veda edecek.

Ancak Beşiktaşlı yöneticilerin kafası, Cenk'in EURO 2024'teki performansı sonrası karıştı. Yerli oyuncu havuzundaki en tecrübeli ve kariyerli santrfor olarak gösterilen Cenk Tosun ile ilgili Van Bronckhorst'un görüşü istenecek. Hollandalının Cenk'e olumlu baktığı biliyor. Cenk Tosun'un ise pek çok talibi var.



47 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery