Beşiktaş'ta Berkay Vardar'ın fesih sebebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedilen Berkay Vardar ile ilgili gerçek ortaya çıktı...
Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha sonra A Takım'a kadar yükselen 20 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar, Moldova ekiplerinden Sheriff Tiraspol'e kiralanmıştı. Şubat ayında siyah-beyazlı kulübe geri dönen Berkay Vardar'ın sözleşmesi feshedilmişti. Nedeni ortaya çıktı...
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'de kiralık olarak geçirdi. Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
Teşekkürler Berkay Vardar. Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Altyapıdan gelen isimlerin özel hayatlarına daha fazla dikkat etmesini isteyen Futbol Koodinatörü Samet Aybaba'nın, Emirhan Delibaş'ın ardından Berkay'ı da "futbola konsantrasyon göstermediği" gerekçesiyle gönderdiği öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken, takımına skor katkısı sağlayamadı.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha sonra A Takım'a kadar yükselen 20 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar, Moldova ekiplerinden Sheriff Tiraspol'e kiralanmıştı. Şubat ayında siyah-beyazlı kulübe geri dönen Berkay Vardar'ın sözleşmesi feshedilmişti. Nedeni ortaya çıktı...
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'de kiralık olarak geçirdi. Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
Teşekkürler Berkay Vardar. Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Altyapıdan gelen isimlerin özel hayatlarına daha fazla dikkat etmesini isteyen Futbol Koodinatörü Samet Aybaba'nın, Emirhan Delibaş'ın ardından Berkay'ı da "futbola konsantrasyon göstermediği" gerekçesiyle gönderdiği öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken, takımına skor katkısı sağlayamadı.