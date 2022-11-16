Beşiktaş'ta başantrenör değişikliğine gidildi

Beşiktaş GKN Kargo Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör değişikliğine gidildi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GKN Kargo Takımı'mızın 2021-2022 sezonundan bu yana başantrenörlük yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



Avcı'nın yerine daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan tecrübeli başantrenör Aziz Akkaya'nın getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Takımımızın başantrenörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Aziz Akkaya ile sözleşme imzalandı." ifadesi kullanıldı.



Aziz Akkaya son olarak Çukurova Basketbol'da başantrenörlük görevini üstlenmişti.





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