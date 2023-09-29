Beşiktaş'ta Bailly 11'e dönüyor

Manchester United'dan transfer edilen Eric Bailly, Beşiktaş formasını ilk kez Club Brugge deplasmanında giymiş ve çok iyi bir performans sergilemişti.
Bailly ligdeki Kayserispor maçında da takımın en iyilerinden biriydi. 29 yaşındaki stoperin statü gereği oynayamadığı Adana Demir mücadelesinde Beşiktaş savunması adeta çöktü.
Bailly, Konyaspor mücadelesiyle birlikte ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazır.
Bailly ligdeki Kayserispor maçında da takımın en iyilerinden biriydi. 29 yaşındaki stoperin statü gereği oynayamadığı Adana Demir mücadelesinde Beşiktaş savunması adeta çöktü.
Bailly, Konyaspor mücadelesiyle birlikte ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazır.