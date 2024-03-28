Beşiktaş'ta Ante Rebic elde kaldı

Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Ante Rebic'e hiçbir takım ilgi göstermedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ante Rebic elde kaldı
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28 Mart 2024 09:07
Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadorsuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Yönetim, sezon başında Milan'dan transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.

Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadaar hiçbir kulünün ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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