Beşiktaş'ta Ante Rebic elde kaldı

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadorsuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.
Yönetim, sezon başında Milan'dan transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.
Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadaar hiçbir kulünün ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.
23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Yönetim, sezon başında Milan'dan transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.
Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadaar hiçbir kulünün ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.
23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.